Pkw „landet“ nach Crash gegen Felsen auf der Seite

Lenker im Krankenhaus, Straße komplett gesperrt

In weiterer Folge kippte der Pkw um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. „Der Lenker wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen.“ Bei dem Crash zog sich der Deutsche Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein schwerer Sachschaden. Die Straße musste bis 10.30 Uhr komplett gesperrt werden.