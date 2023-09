Von Ticketanfragen und Hochwasser überschwemmt

Nicht nur in Oberösterreich spricht nämlich seit zwei Tagen alles über den FC Liverpool. Über das Spiel des Jahres. Vor allem darüber, wie man bloß irgendwie an Karten für den 21. September ergattern könnte. Während Lustenau am Montag nur darüber gerätselt hatte, wo man denn nun in den nächsten Wochen trainieren könne bzw. dürfe?