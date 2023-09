Ein weiteres Denkmal für einen wahren „Ortskaiser“

Jackpot für Taufkirchen

Der Vormittag wird den Kindern gewidmet, ist Weißhaidinger, der am Freitag beim Meeting in Thum (D) seinen 10. Saisonsieg feierte, beim „Lucky-Luki-Kindercup“ dabei. Auch in Zukunft wird sich der Olympia-, WM- und EM-Bronzene noch öfter im Heimatort sehen lassen. „Ich werde ab sofort regelmäßiger in Taufkirchen trainieren“, so Weißhaidinger. Für Bürgermeister Freund ein absoluter Jackpot: „Das reißt die Kinder und die Jugend mit!“