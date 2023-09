Mit Auto beim Abbiegen in Teich gefahren

Ein 82-Jähriger hat am späten Freitagabend sein Auto statt in die Sippbachzeller Straße in Oberösterreich in einen Teich gelenkt. Der Einheimische konnte sich selbst befreien und trug durchnässte Kleidung, aber keine Verletzungen davon. Die Bergung dauerte rund eineinhalb Stunden und sorgte für Verkehrsbehinderungen.