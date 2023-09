Gereizte Nachbarin drohte: „Breche euch Knochen!“

Wüste Beschimpfungen und Drohung

Auch die 42-jährige Kufsteinerin fühlt sich seit Monaten von ihren jungen Nachbarn in ihrer Ruhe gestört. Doch Anfang April soll die ehemalige Sonderschülerin dann über das Ziel hinausgeschossen haben. In einem anonymen Brief wurden die vermeintlichen Störenfriede nicht nur wüst beschimpft, sondern auch bedroht. „Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt euch an die Hausordnung halten, sonst breche ich euch allen die Knochen“, war darin zu lesen.