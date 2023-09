Wegen angeblichem Mobbing: Mutter bedrohte Mädchen

Jede Menge Alkohol im Spiel

„Ich habe einen Blödsinn gemacht, aber ich war in meiner Schulzeit auch dick und weiß, wie es ist, wenn man gehänselt wird“, erklärte die Angeklagte nun in Innsbruck vor Gericht. Sie sei vermutlich provoziert worden, stellte die Frau in den Raum. „An die Telefonate kann ich mich aber nicht genau erinnern, ich war ja betrunken.“ Brisant: Erst ein paar Wochen zuvor schrammte die Unterländerin aufgrund eines Alko-Unfalls am Gefängnis vorbei.