Rauchwolke verdunkelt Stadtzentrum von Los Angeles

Das Feuer entzündete sich in einem zweistöckigen Gebäude, in dem Textilien gelagert wurden. Diese boten den Flammen viel Nahrung. Laut NBC Los Angeles soll die Firma Ruby Textile betroffen gewesen sein - diese stellt Handtücher, Teppiche und Leintücher her. Die Rauchwolke war stundenlang kilometerweit über der Stadt zu sehen.