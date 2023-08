Endlos-Prozess um „Zahnkünstler“

Prozess wurde vertagt

In der gestrigen Einvernahme erinnert sich die 21-Jährige ehemalige Zahnarztassistentin an den Dornbirner Geschäftsmann und gibt zu, über gar keine entsprechende Ausbildung zu verfügen. Was den Beklagten betrifft, so sei sie davon ausgegangen, dass dieser Zahnarzt ist. Mittlerweile arbeite sie wieder in dem „Ärztehaus“ des Beklagten, allerdings in der Produktion. Während der Dornbirner Geschäftsmann von einem dreijährigen „Martyrium“ spricht, behauptet der seines Zeichens als Qualitätsmanager fungierende Zeuge und langjähriger Freund des „Zahnarztes“ Folgendes: „Herr S. wurde bei uns behandelt und kam des Öfteren vorbei, um sich für die tolle Arbeit zu bedanken.“ Prozess erneut vertagt.