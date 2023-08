Hunderttausende zu Cyberkriminalität gezwungen

Mindestens 120.000 Menschen in Myanmar und etwa 100.000 Menschen in Kambodscha würden auf diese Weise in die Kriminalität gezwungen, schätzt die UN in dem Bericht unter Berufung auf die Hinweise glaubwürdiger Quellen. Auch in Laos, den Philippinen und in Thailand gebe es Betroffene. Das genaue Ausmaß des verborgenen Netzwerks sei wegen lückenhafter Antworten der Behörden schwer abzuschätzen, heißt es. Die Opfer sind laut Bericht meist Männer und kommen aus ganz Südostasien, China, Taiwan und sogar aus Afrika und Lateinamerika.