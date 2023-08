14 Jahre Haft für deutsche IS-Rückkehrerin

W. hielt Mutter von totem Mädchen Pistole an den Kopf

Der Senat rügte unter anderem das Verhalten der mittlerweile 32 Jahre alten Frau nach dem Tod des Kindes. So habe sie der Mutter eine Pistole an den Kopf gehalten, um sie dazu zu zwingen, nach dem Tod ihrer Tochter mit dem Weinen aufzuhören. Vor Gericht rechtfertigt sich W. für diese Handlung, sie sei „emotional ausgetickt“. Als strafverschärfend wertete der Senat auch die schwerwiegenden psychischen Folgen, unter denen die Mutter des Mädchens bis heute leidet.