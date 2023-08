Intel kündigt energieeffiziente Superchips an

Der US-Chipkonzern Intel will im kommenden Jahr eine neue Generation von Superchips auf den Markt bringen. Der neue „Sierra Forest“-Prozessor für Rechenzentren soll mehr als doppelt so viel Rechenleistung pro Watt Stromverbrauch bringen, teilte Intel auf einer Konferenz für Halbleitertechnologie an der Stanford-Universität im Silicon Valley mit. Der Chip habe eine um 240 Prozent höhere Leistung pro Watt als die aktuelle Generation von Speicherchips.