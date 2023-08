Machtgeile Greise kämpfen um Weißes Haus

In den USA nimmt der Vorwahlkampf für die Präsidentenwahlen 2024 Fahrt auf. Joe Biden, amtierender Präsident, hat seine Kandidatur für die Demokraten bereits ziemlich fix angekündigt. Und obwohl sich bei den Republikanern etliche jüngere Kandidaten tummeln, führt Donald Trump haushoch in den Umfragen. Nun wird Trump bei der Wahl im nächsten Jahr im 79. Lebensjahr stehen - und Biden im 81. Bedenkt man, dass die Lebenserwartung für Männer weltweit ungefähr bei 72 Jahren liegt, so muss man sagen, dass die beiden Kandidaten für das Weiße Haus wirklich „alte weiße Männer“ sind, früher hätte man Greise gesagt.