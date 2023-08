Unbekannte Täter demolierten Pkw und Silo-Ballen

Am Samstagabend wurde die Polizei zu einer Wohnanlage in der Peerhofstraße in Innsbruck gerufen. Dort beschädigten Unbekannte in einer Tiefgarage insgesamt sechs Pkw und zwei Motorräder mit einem spitzen Gegenstand. Bei den Autos wurde der Lack auf der Motorhaube zerkratzt, bei den Bikes auch die Sitzbank.