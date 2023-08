Zwei Geisterautos verletzten überraschte Opfer

Stell dir vor, du liegst beim Baden auf einer Wiese und plötzlich überrollt dich ein Auto! Kaum vorstellbar, ist aber in Aschach an der Steyr passiert. Eine 67-Jährige aus Garsten sonnte sich auf einer Böschung an der Steyr, als oberhalb der Fiat Punto einer 55-Jährigen zu rollen begann. Die Sierningerin lag selbst im Gras, hatte vermutlich die Handbremse zu schwach angezogen und keinen Gang eingelegt. Jedenfalls war der Kleinwagen nicht mehr zu stoppen, er rollte über die 30 Meter lange Böschung, dabei über die Beine der Pensionistin, die von der herannahenden Gefahr völlig überrascht worden war.