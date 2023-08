An dieser Toilette aus China bleibt nichts kleben

Toiletten mit Wasserspülung verschwendeten jeden Tag eine beträchtliche Menge Wasser, weil menschliche Abfälle an der Oberfläche haften blieben, erläutern die Wissenschaftler der chinesischen Huazhong University of Science and Technology in der Fachzeitschrift „Advanced Engineering Materials“. Supergleitfähige Oberflächen könnten „komplexe“ Flüssigkeiten und verschiedene viskoelastische Feststoffe zwar abweisen, würden jedoch durch mechanischen Abrieb leicht beschädigt.