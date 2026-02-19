USA ab Samstag bereit für Schlag gegen die Mullahs

Polen appelliert an seine Bürger: „Verlassen Sie sofort den Iran“

Ein weiteres Indiz für einen baldigen Angriff ist, dass am Donnerstag mit Polen ein EU-Land an seine Bürger appelliert hat, so schnell wie möglich aus dem Iran auszureisen. „Bitte verlassen Sie sofort den Iran und reisen Sie auf keinen Fall in dieses Land“, sagte Regierungschef Donald Tusk. Die Möglichkeit eines heißen Konflikts sei „sehr real“. Eine Evakuierung aus dem Land werde möglicherweise in ein paar Stunden oder ein paar Tagen nicht mehr möglich sein, warnte Tusk.