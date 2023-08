„Problembubi“, verweigerte OP: Was Kinder dürfen

Ein 13-Jähriger mit über 200 Eintragungen in seinem Strafakt, der alle an der Nase herumführt und die Behörden 17.000 Euro im Monat kostet. Eine 14-Jährige, die an Krebs gestorben ist, weil sie nach Angaben ihrer Eltern Chemotherapie, Bestrahlung und OP abgelehnt hat. Welche Entscheidungen dürfen junge Menschen selbst treffen, was sind ihre Pflichten? Wir klären auf.