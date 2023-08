Die kleine Botin liebt Rosmarinduft

Deko selbst gemacht

Ich liebe es, dafür die Terrasse zu dekorieren. Gerade habe ich den großen Rosmarinstrauch geschnitten. Also nutze ich die aromatischen Zweige in den nächsten Tagen nicht nur zum Kochen, sondern auch als Deko. Ich habe ein altes Marmeladenglas am unteren Rand mit doppelseitigem Klebeband beklebt. Naturfarbene Papierstrohhalme, die ich in je drei Stücke geschnitten habe, kleben jetzt rundherum verteilt an diesem Klebestreifen und dienen als „Mini-Vasen“ für die Rosmarin-Zweige.