Die kleine Botin sorgt sofort für Abkühlung

Bunte Eiswürfel sind seit Jahren immer wieder Hit: Dazu friere ich am Abend Wasser mit Lebensmittelfarbe in Eiswürfelformen ein. Daraus ergibt sich ein lustiges Spiel, wenn die Eiswürfel schmelzen und sich die Farben mischen. Das lieben Kinder mit 1 bis 4 Jahren sehr. Etwas ältere Kids malen gern mit Eiswürfel in unterschiedlichen Formen. Mit dem Pinsel die Farbe auf die Eiswürfel geben und beobachten! Besonders spannend: mit Crush-Eis!