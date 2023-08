Schallenberg von Jet-Explosion „nicht überrascht“

Das wesentliche Problem sei, wie man nach allem, was in der letzten Zeit passiert sei, einem Präsidenten der Russischen Föderation jemals wieder vertrauen könne, zeigte sich Schallenberg aufgebracht. Schließlich sollten wir in einer Welt leben, wo Regeln auf Basis des Völkerrechts eingehalten werden, denn diese böten eine Art Schutzmantel. „Ich will kein Dschungelrecht, ich will in keiner Welt leben, wo das Gesetz des Stärkeren gilt“, beschwerte sich der Politiker über die russische Gangart.