„New York Times“ schimpft Österreich wegen Gasdeal

17 Monate dauert der blutige Konflikt in der Ukraine bereits an. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern der Europäischen Union kauft Österreich noch immer fast so viel Erdgas von Russland wie vor dem Krieg in der Ukraine, nimmt das Blatt unser Land gleich zu Beginn in die Mangel. Gefolgt von unvorteilhaften Vergleichen. Denn die übrigen Länder in Europa hätten überraschend schnell gehandelt, um ihrer langjährigen Abhängigkeit von billigem russischem Gas ein Ende zu setzen. Lobend wurde dabei Deutschland hervorgehoben, das vor dem Krieg 55 Prozent seiner Lieferungen aus Russland bezogen habe. Heute importiere es jedoch gar nichts mehr. Auch Polen, Bulgarien und Tschechien hätten derartige Zuflüsse gestoppt oder stünden kurz davor. Italien habe seine Importe deutlich verringert und verspreche, bis Ende des Jahres auf kein russisches Gas mehr zurückzugreifen.