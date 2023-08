„Krone“-Praktikantin erklärt Boomern BeReal

Kennen Sie BeReal? Nein? Dann sind Sie vermutlich nicht unter 30, womöglich sogar das, was die Jugend „Boomer“ nennt. Glücklicherweise verlassen Jugendliche im Sommer oft ihre Schulen und Ausbildungsstätten, um älteren Mitmenschen beim Ferialpraktikum die Welt zu erklären. Nur dadurch konnte dieser Text entstehen, in dem krone.at-Praktikantin Lara (16) unserem gealterten - er nutzt Facebook - Digital-Redakteur Dominik Erlinger (36) erklärt, was BeReal ist und was den Reiz daran ausmacht.