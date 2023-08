Dachstuhl von Neubau wegen Flämmarbeiten in Brand

Flämmarbeiten bei einem Neubau in Angath in Tirol dürften am Dienstagnachmittag bei brütender Hitze außer Kontrolle geraten sein. Das Feuer und schwarzer Rauch waren kilometerweit sichtbar. Mehrere Feuerwehren rückten aus und konnten den Brand am Dachstuhl schließlich unter Kontrolle bringen.