Lara Vadlau und Lukas Mähr fahren nach Paris

Denn bei Olympia 2024 werden Mähr und Vadlau dabei sein. Zuletzt bei der Segel WM in Den Haag (Hol) landete das Duo auf Rang vier, fixierte damit den so wertvollen Quotenplatz. „Im Ziel hat es uns der Trainer zugerufen, da fiel ein riesiger Stein vom Herzen“, erzählt Mähr, „wir haben so viel reingesteckt, auf so viel verzichtet. Das ist nur möglich gewesen, weil David und ich es in den 15 Jahren auf dieses Level geschafft haben. Es war eine coole Mission - jetzt müssen wir in Marseille im richtigen Moment performen!“