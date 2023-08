Plötzlich Stille: Drei Wochen ohne smartes Phone

Eine Art Zeitreise haben die beiden Freundinnen und Schulkolleginnen Ida Kinzel und Lea Arabadzic hinter sich. Sie haben im Rahmen einer Diplomarbeit für ihre Berufsbildende Schule (Riedenburg) einen Selbstversuch gewagt, der für viele wohl wenig verlockend klingt: Drei Wochen lang sollten sie auf jede Aktivität auf Social Media verzichten, auf Internet, Musik aus dem Netz, auf Google, auf YouTube, auf ziemlich alles also, was ein Handy bietet. So wurde aus einem Smartphone nur noch ein Phone, ein simples Telefon - irgendwie unsexy. Oder doch nicht?