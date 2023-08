Anklage gegen Kurz steht jetzt unmittelbar bevor

WKStA will Kurz-Tweet nicht kommentieren

Die WKStA bestätigte die neuerlichen Gerüchte nicht. „Wir kommentieren keine Twitter-Inhalte.“ Der Stand sei unverändert so, dass in allen Verfahren bei einer Anklageerhebung „die Verfahrensbeteiligten als erstes verständigt werden“, teilte eine Sprecherin der „Krone“ auf Anfrage mit.