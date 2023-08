Wieso Sex im Alter vor Krankheit schützen kann

So bleibt Ihr Körper länger fit für den „Bettsport“

Doch damit der Sex auch noch im fortgeschrittenen Alter Spaß macht, sollte der Körper gesund erhalten werden: Regelmäßige Bewegung und vermehrt pflanzliche Kost (Gemüse, Obst und Getreideprodukte) helfen, den Blutdruck in den Normalbereich zu bringen und auch das Herz zu stärken. Im Falle von Problemen beim Geschlechtsverkehr sollte professionelle Hilfe (Arzt, Psychologe) in Anspruch genommen werden.