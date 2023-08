Das Wochenendwetter wird die Bäder füllen

Besonders in der ersten Tageshälfte kommt am Freitag oft die Sonne zum Vorschein. Ab der Mittagszeit könnte es zu vereinzelten Gewittern in Osttirol bis in die Wechselregion kommen. Abseits der Gewitter weht nur schwacher Wind. Frühtemperaturen 13 bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen 25 bis 32 Grad.