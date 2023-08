Die Zeiten, in denen die Armee so wie im alten Preußen Friedrichs des Großen oder dann im Bismarck-Deutschland die „Schule der Nation“ war, sind lange vorbei. Und auch der „Bürger in Uniform“, wie er in der Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung hochstilisiert wurde, gehört der Vergangenheit an. Hierzulande allerdings wird gegenwärtig über eine verstärkte Kooperation zwischen Landesverteidigung und Schule debattiert. Der Bildungsminister hat ein wenig unscharf erklärt, er würde den aktuellen Lehrermangel durch den Einsatz von Heeresangehörigen bekämpfen wollen.