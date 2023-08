Tiroler Biker-Paar nach riskantem Manöver gestürzt

Ereignet hat sich der Unfall bereits am Samstag, wie die Polizei nun bekannt gab. Gegen 12.30 Uhr fuhr das Paar mit den Rennrädern auf der Landesstraße L8 in Richtung Westen. „Die beiden bogen in der Dörferstraße nach links in eine Hauszufahrt ab. In diesem Moment fuhr von hinten ein noch unbekannter Rennradfahrer zwischen ihnen durch“, heißt es von den Ermittlern.