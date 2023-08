E-Bikerin wurde von ausparkendem Auto gerammt

Eine 70-jährige Frau war am Sonntag um 17.15 Uhr in der Bregenzer Brielgasse auf ihrem E-Bike radelnd unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 30-jähriger Mann mit seinem Pkw aus dem Parkplatz vor einer Bäckerei in der Brielstraße ausparken. Zu diesem Zweck setzte er seinen Wagen einige Meter zurück, dabei dürfte er aber die Radlerin übersehen haben.