„Schein“ abgenommen: Alko-Lenker rastete aus

Ein schwer alkoholisierter Oststeirer (59) geriet in der Nacht auf Sonntag in eine Verkehrskontrolle und musste nach einem Alko-Test seinen Führerschein abgeben. Das schien der 59-Jährige nicht gut zu verkraften: Er beschimpfte und bedrohte die Polizisten - und durfte deswegen die Nacht in Haft verbringen.