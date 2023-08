Reiters Chance auf zweiten Wolfurt-Sieg lebt noch

Im ersten Spiel des Tages hatte sich das an fünf gesetzte Duo keine Blöße gegeben und Nedetzky/Holzinger nach 34 Spielminuten 21:16, 21:11 vom Centercourt an der Ach geschossen. Ein starker Auftritt, an den Reiter - Trophysieger von 2019 - und sein Salzburger Partner im Match um den Sieg in Pool D gegen die an vier gesetzten Huber/Friedl anfangs anknüpfen konnte. „Der erste Satz war richtig gut“, analysierte Jakob, der das Publikum mit einigen unglaublichen Defensivaktionen begeisterte.