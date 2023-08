Autofahrer übersieht Bikerin (27): Schwer verletzt

Die 27-Jährige war am späten Nachmittag auf der L 414 in Richtung Stubenberg unterwegs, als sie zum Überholvorgang ansetzte - sie wollte zwei Fahrzeuge überholen. Dabei dürfte der unmittelbar vor ihr fahrende Pkw Lenker (79) die Motorradlenkerin übersehen haben. Er setzte nämlich zeitgleich zum Überholen an. Die 27-Jährige wurde von der Fahrbahn abgedrängt und kam zu Sturz. Die Rettung transportierte die Frau aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit schweren Verletzungen in das LKH-Hartberg.