Sparen oder gönnen? So läuft Tiroler Sommersaison

Tourismusverband:

Martin Ebster, Tourismus-Geschäftsführer in St. Anton: „In den sechs Wochen seit Saisonstart sind wir mit 7 bis 8 Prozent im Plus. Zuletzt war das Wetter ein Manko, denn unsere Gäste wollen sich am Berg sportlich betätigen. Super war der Start der Tour of Austria und der Arlberg Giro, da waren 1300 Starter samt Tross am Arlberg.“