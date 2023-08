„Polizist“ lockte Grazerin Tausende Euro heraus

Anzeige in Wien

Kurze Zeit später wurde die 82-Jährige von den Betrügern kontaktiert. Durch gekonnte Manipulation gelang es dem Kriminellen, die Grazerin zur Übergabe von Bargeld zu überreden. Gegen 19.15 Uhr übergab die Frau schließlich dem vermeintlichen Polizisten am Grazer Hauptplatz das Geld. Erst nach der Übergabe ahnte der Sohn, dass seine Mutter Opfer eines Betruges geworden sein könnte. Er erstattet in Wien Anzeige.