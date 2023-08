Graureiher abgeschossen: Jetzt ist Jagdkarte weg

Weil er „ein Persönlichkeitsbild zeige, dass der geforderten jagdlichen Verlässlichkeit entgegenstehe“, wurde einem Jäger im März dieses Jahres von der Bezirkshauptmannschaft Schärding die Jagdkarte entzogen. Doch was war geschehen? Der Jäger und Fischzüchter hatte am 30. Dezember 2022 in St. Roman vom Auto aus mit einer Schrotflinte auf einen Graureiher geschossen, obwohl der unter Schutz steht. Zwei Jäger beobachteten damals den illegalen Abschuss, merkten sich das Autokennzeichen des Schützen, der nach der Tat einfach davonfuhr. So konnte der Täter rasch ausgeforscht werden, der Prozess im Februar endete dann mit Diversion und einem Bußgeld von 1000 Euro.