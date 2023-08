Grabher mit souveränem Start, Paszek gab auf

Erneutes W. o. in Roehampton

Tamira Paszek musste beim ITF-W15-Event in Roehampton (Eng) gegen Ipek Oz (Tur) nach 24 Minuten beim Stand von 0:4 vorzeitig aufgeben. Bereits im Juli hatte sie bei einem Turnier in Roehampton - wo auch die Quali für Wimbledon gespielt wird - w. o. geben müssen.