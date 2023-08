Polizei richtet erstes Cyber-Trainingscenter ein

„Im ersten Halbjahr heuer ist die Zahl der im Internet verübten Betrugsfälle um 30 Prozent gestiegen im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Vorjahr“, hatte der Innenminister in einer Pressekonferenz am Montag in Wien betont. 17.500 dieser Cyber-Delikte wurden heuer in den ersten sechs Monaten bereits zur Anzeige gebracht. „Das sind rund 100 Betrugsfälle im Internet pro Tag“, so Karner.