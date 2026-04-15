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„Ich weigere mich ...“

Pikante Fotos mit Coach! Reporterin kündigt Job

US-Sport
15.04.2026 16:29
Dianna Russini hat ihren Job gekündigt.
Dianna Russini hat ihren Job gekündigt.(Bild: Instagram/dmrussini, Photoshop)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem gemeinsame Fotos mit Mike Vrabel, dem Head Coach der New England Patriots, und ihr aufgetaucht waren, die die Gerüchteküche brodeln ließen, hat Dianna Russini nun erste Konsequenzen gezogen. Die Star-Reporterin hat ihren Job bei „The Athletic“ gekündigt. 

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Vor einigen Tagen waren Bilder aufgetaucht, die Russini und Vrabel in einem Luxus-Resort Händchen halten und am Pool liegend zeigen. Das Problem: Sowohl der NFL-Trainer als auch die Moderatorin sind verheiratet.

Zwar erklärten beide, die Fotos seien völlig aus dem Zusammenhang gerissen und zwischen den beiden bestehe nicht mehr als eine Freundschaft, dennoch ebbte die Welle an Berichten nicht ab. 

Patriots-Coach Mike Vrabel
Patriots-Coach Mike Vrabel(Bild: AP/Ross D. Franklin)

„Mehr Schaden, als ich bereit bin zu akzeptieren“
Es ging nun so weit, dass 43-Jährige am Dienstag erklärte, ihren Job gekündigt zu haben. „In den folgenden Tagen haben sich Kommentatoren in verschiedenen Medien leider auf Spekulationen eingelassen, die sich einfach nicht an den Fakten orientieren. Darüber hinaus schreitet dieser Medienrummel ungeachtet des Überprüfungsprozesses voran, den ‘The Athletic‘ abzuschließen versucht. Er eskaliert weiter, angeheizt durch wiederholte Indiskretionen, und ich habe kein Interesse daran, mich einer öffentlichen Untersuchung zu unterziehen, die bereits weitaus mehr Schaden angerichtet hat, als ich bereit bin zu akzeptieren“, erklärte Russini in einem Brief an den Chefredakteur von The Athletic, Steven Ginsberg.

Anstatt die Gerüchte weiterlaufen zu lassen, habe sie sich entschieden, noch bevor ihr Vertrag am 30. Juni ausläuft, ihre Kündigung einzureichen. „Ich tue dies nicht, weil ich die Darstellung akzeptiere, die um diese Episode herum konstruiert wurde, sondern weil ich mich weigere, ihr weiteren Auftrieb zu geben oder zuzulassen, dass sie mich oder meine Karriere definiert“, so die NFL-Reporterin.

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