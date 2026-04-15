Pikante Fotos mit Coach! Reporterin kündigt Job

„Mehr Schaden, als ich bereit bin zu akzeptieren“

Es ging nun so weit, dass 43-Jährige am Dienstag erklärte, ihren Job gekündigt zu haben. „In den folgenden Tagen haben sich Kommentatoren in verschiedenen Medien leider auf Spekulationen eingelassen, die sich einfach nicht an den Fakten orientieren. Darüber hinaus schreitet dieser Medienrummel ungeachtet des Überprüfungsprozesses voran, den ‘The Athletic‘ abzuschließen versucht. Er eskaliert weiter, angeheizt durch wiederholte Indiskretionen, und ich habe kein Interesse daran, mich einer öffentlichen Untersuchung zu unterziehen, die bereits weitaus mehr Schaden angerichtet hat, als ich bereit bin zu akzeptieren“, erklärte Russini in einem Brief an den Chefredakteur von The Athletic, Steven Ginsberg.