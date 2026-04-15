Pikante Fotos mit Coach! Reporterin kündigt Job

Nachdem gemeinsame Fotos mit Mike Vrabel, dem Head Coach der New England Patriots, und ihr aufgetaucht waren, die die Gerüchteküche brodeln ließen, hat Dianna Russini nun erste Konsequenzen gezogen. Die Star-Reporterin hat ihren Job bei „The Athletic“ gekündigt.
Vor einigen Tagen waren Bilder aufgetaucht, die Russini und Vrabel in einem Luxus-Resort Händchen halten und am Pool liegend zeigen. Das Problem: Sowohl der NFL-Trainer als auch die Moderatorin sind verheiratet.
Zwar erklärten beide, die Fotos seien völlig aus dem Zusammenhang gerissen und zwischen den beiden bestehe nicht mehr als eine Freundschaft, dennoch ebbte die Welle an Berichten nicht ab.
„Mehr Schaden, als ich bereit bin zu akzeptieren“
Es ging nun so weit, dass 43-Jährige am Dienstag erklärte, ihren Job gekündigt zu haben. „In den folgenden Tagen haben sich Kommentatoren in verschiedenen Medien leider auf Spekulationen eingelassen, die sich einfach nicht an den Fakten orientieren. Darüber hinaus schreitet dieser Medienrummel ungeachtet des Überprüfungsprozesses voran, den ‘The Athletic‘ abzuschließen versucht. Er eskaliert weiter, angeheizt durch wiederholte Indiskretionen, und ich habe kein Interesse daran, mich einer öffentlichen Untersuchung zu unterziehen, die bereits weitaus mehr Schaden angerichtet hat, als ich bereit bin zu akzeptieren“, erklärte Russini in einem Brief an den Chefredakteur von The Athletic, Steven Ginsberg.
Anstatt die Gerüchte weiterlaufen zu lassen, habe sie sich entschieden, noch bevor ihr Vertrag am 30. Juni ausläuft, ihre Kündigung einzureichen. „Ich tue dies nicht, weil ich die Darstellung akzeptiere, die um diese Episode herum konstruiert wurde, sondern weil ich mich weigere, ihr weiteren Auftrieb zu geben oder zuzulassen, dass sie mich oder meine Karriere definiert“, so die NFL-Reporterin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.