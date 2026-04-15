Hausmeister missbrauchte mehrere Heimkinder

Der Mann war um die Jahrtausendwende herum als Hausmeister in dem Heim im Landkreis Schweinfurt (Bayern) tätig. Die sexuellen Übergriffe soll er unter anderem in einem Wohnwagen auf dem Heimgelände und auf einer Almhütte in Österreich begangen haben. Zum Auftakt des Berufungsverfahrens sagte er noch, sich nicht konkret an die Taten erinnern zu können. Auf mehrfache Nachfrage der Staatsanwaltschaft und der Nebenklagevertreter konnte er dann aber doch detaillierte Angaben zu den Vorwürfen machen.