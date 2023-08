Daunenjacke und Schirm statt Bikini und Sonnenöl

Trotz Starkregens auf Klettersteig gegangen

Nur noch hinunter wollte hingegen eine Texanerin (35). Sie ging am Sonntag trotz starken Regens allein den Klettersteig auf den Donnerkogel in Gosau. Als sie sich bis 18 Uhr immer noch nicht bei ihrem Freund gemeldet hatte, schlug dieser Alarm. Die Bergretter organisierten eine Suchaktion, konnten die Vermisste aber nach kurzer Zeit telefonisch erreichen. Sie war nach zehn Stunden Kletterei völlig erschöpft an der Gablonzerhütte angekommen.