Deutscher kracht mit Pkw in Tunnelwand

Ein 66-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland fuhr gegen 17.20 Uhr auf der Arlbergschnellstraße in Richtung Tirol. Bei der Einfahrt in den Dalaaser Tunnel kam er aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrspur ab, die Folgen waren fatal: Das Fahrzeug prallte mit voller Geschwindigkeit gegen die Tunnelwand. Glück um Unglück: Just an dieser Stelle waren Dämpfer angebracht, wodurch der Aufprall spürbar entschärft wurde.