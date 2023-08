Es dürfte sich um eine der meistgebrauchten Wendungen im österreichischen Tourismus-Sprech handeln, obwohl sich an der Frage ihrer Originalität die Geister scheiden. Die Rede ist von „lädt zum Verweilen ein“, denn das tut nach Auskunft der jeweils zuständigen Fremdenverkehrsämter so gut wie alles. Seien es „liebevoll gestaltete Ruheoasen“ in der Gartenstadt Tulln oder das Klostercafé Maria Stern Gwiggen, sei es der neu gestaltete Hauptplatz von Traiskirchen oder ein Selbstversorgerhaus am Dorfeingang von Sibratsgfäll - alle laden sie zum Verweilen ein. In Sibratsgfäll lädt man allerdings nicht, sondern „ladet“, vermutlich um internationale Gäste nicht mit Umlauten zu verwirren. Auf den touristischen Websites Australiens und Neuseelands fehlt diese Redewendung aber komplett und das könnte die Antwort auf die zuletzt häufig gestellte Frage „Dov’è Gianni?“ sein.