Junger Patient (13) mit Tetanus lernt wieder Gehen

Koma als einzige Chance

Vor dem derzeitigen Reha-Aufenthalt lagen jedoch Wochen der Ungewissheit. Der Teenager hatte sich in seiner Freizeit am Unterschenkel verletzt, war deshalb ins Spital gefahren. Weil der 13-Jährige keinen aufrechten Tetanus-Impfschutz hatte und sich über seine Wunde mit den gefährlichen Bakterien infizierte, brach die auch als Wundstarrkrampf bekannte Krankheit aus. „Die einzige Möglichkeit, Menschen am Sterben zu hindern, ist, stärkste Intensivmittel einzusetzen, die unweigerlich zum Tiefschlaf führen. Das ist die einzige Chance, Tetanus zu überleben“, erklärt Oberärztin Biebl.