Hitziger Saisonstart - Leobendorf erster Leader

Mit einem 4:1-Erfolg gegen Donaufeld setzte sich Leobendorf als erster Klub an die Tabellenspitze der Regionalliga Ost. Hitzig ging es beim Platzduell in Favoriten zu. Der FavAC konnte in letzter Sekunde gegen Mauerwerk noch ein Remis holen. Bei uns gibt es die erste Runde in der Sendung der 3. Liga.