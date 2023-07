Prigoschin sucht neue Aufgaben für Wagner-Söldner

Während die Wagner-Söldner ein Lager in Belarus bezogen und dort belarussische Soldaten ausbilden, hält sich Prigoschin selbst entgegen ursprünglichen Angaben nicht in dem Land auf. Er soll weiterhin in seiner Heimatstadt St. Petersburg sein, wo er jüngst auch Spitzenvertreter afrikanischer Staaten am Rande des Russland-Afrika-Gipfels traf. Prigoschin ist mit seiner Privatarmee in vielen afrikanischen Staaten im Einsatz, um dort neben seinen eigenen geschäftlichen auch noch russische Interessen zu vertreten.