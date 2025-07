Drohnenangriff auf Moskau beschert Flughäfen Chaos

Bahnhof schwer getroffen

Auch auf die an die Ukraine angrenzende Oblast Rostow, gab es in der Nacht Drohnenangriff. Dort wurde der Bahnhof in der Stadt Kamenolomni schwer getroffen und geriet in Brand. In pro-ukrainischen Telegram-Kanälen wurden Bilder des Angriffs geteilt. Der Bahnhof sei demnach Teil des Logistiknetzwerks für die russischen Angriffswellen auf die Ukraine.