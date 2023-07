Weil Thomas nicht mehr kann, laufen andere für ihn

„24 Stunden Sauwald-Challenge“

Seine Hilfsbereitschaft bekommt der ehemalige Polier nun von der kleinen Sportlergruppe „Sauwald Wanderfreunde“ im wahrsten Sinne des Wortes zurückbezahlt: Sie wollen für Thomas laufen, weil er sich selbst nicht mehr bewegen kann. Alle, die möchten, können am 23. September in Stadl am Fuße des Haugsteins mitlaufen. Dabei sammeln die Sportler Spenden für die Familie des unheilbar Kranken. Zu bewältigen ist eine etwa vier Kilometer lange Strecke. Die Organisatoren sind 24 Stunden vor Ort und sorgen für Verpflegung.