In Mauer katapultiert: Schwerer Unfall auf der A12

Schwerer Verkehrsunfall Donnerstagfrüh auf der Inntalautobahn bei Silz in Tirol! Vor einem Baustellenbereich krachte ein Klein-Lkw in das Auto einer 38-Jährigen. Ihr Wagen wurde in weiterer Folge gegen eine Betonmauer katapultiert und überschlug sich. Die Frau und der Lenker (36) des Klein-Lkw wurden zum Glück nur leicht verletzt.